СРОЧНО!!!! какую роль играл комсомол в жизни молодежи
Обществознание
СРОЧНО!!!! какую роль играл комсомол в жизни молодежи
Ответ(ы):
Гость:
Если тебя не брали в комсомол, или выгоняли из него. Значило , что ты не такой как все. Ты ущёрб. P.S. моя бабушка:D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОСТРОЙ И ЗАПИШИ ПЯТЬ-ШЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО СЛОВОМ ШОФЕР В РАЗНЫХ ПАДЕЖНЫХ ФОРМАХ ??ДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА.ИСПОЛЬЗУЙ В СОЧЕТАНИИ С ЭТИМ...
Математика
Математика
Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков <.> или =.............3??30см...33см..........5м4дм1см..60см.............5ц10к...
Русский язык