Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков lt;.gt; или =.............3??30см...33см..........5м4дм1см..60см.............5ц10кг...51кг.............49кг..1ц...

Математика

Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков lt;.gt; или =.............3??30см...33см..........5м4дм1см..60см.............5ц10кг...51кг.............49кг..1ц...

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