Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков lt;.gt; или =.............3??30см...33см..........5м4дм1см..60см.............5ц10кг...51кг.............49кг..1ц...
Математика
Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков lt;.gt; или =.............3??30см...33см..........5м4дм1см..60см.............5ц10кг...51кг.............49кг..1ц...
Ответ(ы):
Гость:
3м 30c > 33 см , 5м4дм1с> 60 см , 5 ц 10 кг> 51 кг , 49 кг < 1ц
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