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Выразите в миллиметры: 29 м, 37 см.
Русский язык
Выразите в миллиметры: 29 м, 37 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2900мм,370мм по моему так
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