Построй и запиши пять -шесть предложений со словом шофёр в разных падежных формах единственного и множественного числа. Используй в сочетании с этим именем существительным имена прилагательные молодой, опытный, умелый.
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Построй и запиши пять -шесть предложений со словом шофёр в разных падежных формах единственного и множественного числа. Используй в сочетании с этим именем существительным имена прилагательные молодой, опытный, умелый.
Ответ(ы):
Гость:
И.п. Молодой шофёр следит за рулём. Р.п. Умелого шофёра трудно сыскать. Д.п. Опытному шофёру всё по плечу. В.п. Молодого шофёра наказали за превышение скорости. Т.п. Молодым шофёрам выдали на днях права за сдачу экзаменов. П.п.(об) Умелом шофёре можно говорить часами.
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