Построй и запиши пять -шесть предложений со словом шофёр в разных падежных формах единственного и множественного числа. Используй в сочетании с этим именем существительным имена прилагательные молодой, опытный, умелый.

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Построй и запиши пять -шесть предложений со словом шофёр в разных падежных формах единственного и множественного числа. Используй в сочетании с этим именем существительным имена прилагательные молодой, опытный, умелый.

Автор: Гость