Помогите пожалуйста очень надо # 234 задание 2 зарание спасибо

Математика
Помогите пожалуйста очень надо # 234 задание 2 зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рабочий делает за час 1/5 часть задания Ученик делает за час 1/8 часть задания Вместе за 2 часа сделают 2*(1/5+1/8)=26/40=13/20 часть задания Останется сделать 1-13/20=7/20 задания
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