На карте цветными карандашами отметьте маршруты путешествий христофора Колумба ?? Фернана Магеллана

География
На карте цветными карандашами отметьте маршруты путешествий христофора Колумба ?? Фернана Магеллана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое кругосветное плавание — испанская морская экспедиция под руководством Фернана Магеллана, началась 20 сентября 1519 года и завершилась 6 сентября 1522 года. Экспедиция была укомплектована большой командой (по разным оценкам 265—280 человек) на 5 судах. В результате мятежей, тяжелейшего пересечения Тихого океана и стычек с населением Филиппин и Островов пряностей команда сильно сократилась. Только одному судну — «Виктория» — удалось вернуться в Испанию, имея 18 человек на борту. Ещё 18 человек, попавших в плен к португальцам, вернулись в Европу позднее. Экспедиция также оказалась весьма успешной в коммерческом отношении, принеся организаторам большую прибыль.
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