На каждой из трех табличек записаны по одному утверждению А, Б и В: А: Ровно на одн??й табличке написана истина. Б: Ровно на одной табличке написана ложь. В: Есть две таблички, на которых написана истина. Отметь верные утве...
Математика
На каждой из трех табличек записаны по одному утверждению А, Б и В: А: Ровно на одн??й табличке написана истина. Б: Ровно на одной табличке написана ложь. В: Есть две таблички, на которых написана истина. Отметь верные утверждения: • 1. А может быть правдивой. • 2. Б не может быть лживой. • 3. Либо Б и В вместе правдивы, либо вместе лживы. • 4. Если на табличке А истина, то на табличке Б --- ложь. • 5. Если Б лжива, то А лжива. • 6. Среди табличек может быть 2 истинных. • 7. Среди табличек не может быть 3 лживых. • 8. Среди табличек точно будет лживая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 это точно , :) это легко
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