На клумбе посадили 45 тюльпанов.а нарциссов на 5 меньше,чем тюльпанов.сколько посадили нарциссов?

Математика
На клумбе посадили 45 тюльпанов.а нарциссов на 5 меньше,чем тюльпанов.сколько посадили нарциссов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тюльпанов 45 а нарциссов на 5 меньше значит  45-5=40(нарциссов)
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