На кондитерской фабрике за день упаковали 120 коробок шоколадных конфет по 5 кг в каждую и столько же коробок карамели по 2 кг в каждую.Сколько всего килограммов конфет упаковали за день?

Математика

На кондитерской фабрике за день упаковали 120 коробок шоколадных конфет по 5 кг в каждую и столько же коробок карамели по 2 кг в каждую.Сколько всего килограммов конфет упаковали за день?

Автор: Гость