На кондитерской фабрике за день упаковали 120 коробок шоколадных конфет по 5 кг в каждую и столько же коробок карамели по 2 кг в каждую.Сколько всего килограммов конфет упаковали за день?

Математика
На кондитерской фабрике за день упаковали 120 коробок шоколадных конфет по 5 кг в каждую и столько же коробок карамели по 2 кг в каждую.Сколько всего килограммов конфет упаковали за день?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не понял это задание как ге стрпнрро
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