На координатной плоскости отметьте 5 точек, имеющих ординату, равную 1. Запишите координаты всех этих точек. Как вы думаете, где расположены все точки с ординатой, равной 1? Постройте прямую, все точки которой имеют ординату ра...
Математика
На координатной плоскости отметьте 5 точек, имеющих ординату, равную 1. Запишите координаты всех этих точек. Как вы думаете, где расположены все точки с ординатой, равной 1? Постройте прямую, все точки которой имеют ординату равную 2; -4; 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1;1) (2;1) (3;1) (4;1) (5;1) все лежат на прямой параллельной оси x
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