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Решите уравнение 1040-x*35=130
Математика
Решите уравнение 1040-x*35=130
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1040-130=35х 910=35х х=26 Ответ=х=26
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