О первый ландыш, из-под снега ты просишь солнечных лучей.Предложение осложнено: а) уточняющим дополнением в) вводным словом с) обособленнным приложением д) однородными членами е) обращением

Русский язык

О первый ландыш, из-под снега ты просишь солнечных лучей.Предложение осложнено: а) уточняющим дополнением в) вводным словом с) обособленнным приложением д) однородными членами е) обращением

Автор: Гость