О первый ландыш, из-под снега ты просишь солнечных лучей.Предложение осложнено: а) уточняющим дополнением в) вводным словом с) обособленнным приложением д) однородными членами е) обращением

Русский язык
О первый ландыш, из-под снега ты просишь солнечных лучей.Предложение осложнено: а) уточняющим дополнением в) вводным словом с) обособленнным приложением д) однородными членами е) обращением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Онозначно ответ  "е", это обращение
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