Напишите правила общение в классе. 10 правил.

Гость: Гость:

• На урок нельзя опаздывать без уважительной причины.• Всё необходимое для урока: тетради, учебник, карандаши, линейку — приготавливай заранее.• На уроке веди себя тихо, будь старательным. Объяснения учителя слушай внимательно. Не разговаривай с соседями и не отвлекайся на посторонние занятия.• Если ты хочешь ответить на вопрос учителя или задать свой вопрос, не кричи с места, а подними руку.• Если отвечает твой одноклассник, нельзя перебивать его ответ, подсказывать ему. Подними руку — учитель обязательно заметит твою активность.• Когда вызывают отвечать тебя, говори громко и чётко, выражай свои мысли полными предложениями.• В тетрадях пиши разборчиво и аккуратно. Небрежность и неразборчивость почерка допускать нельзя — это выражение элементарного неуважения к тому, кто будет проверять твои тетради.• Во время урока нельзя жевать резинку.• Некрасивым и недостойным занятием считается списывание.• Услышав звонок, извещающий об окончании урока, не срывайся с места, стремясь побыстрее выбежать из класса. Дождись, когда учитель закончит урок, и запиши домашнее задание в дневник, чтобы вечером не тревожить телефонными звонками своих одноклассников.