Умоляю решите пожалуйста по информатике B2 и b3

Информатика
Умоляю решите пожалуйста по информатике B2 и b3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I)1)a:= 20-(7*2)   (6)   2)если 6>7 тогда    3)с:=a+b   4)иначе (6<7) с:=7-6 (1) ответ (1) II)Цикл сделает 51 шаг соответственно выводит цифру 51 ответ (51)     
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