Умоляю решите пожалуйста по информатике B2 и b3
Информатика
Умоляю решите пожалуйста по информатике B2 и b3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I)1)a:= 20-(7*2) (6) 2)если 6>7 тогда 3)с:=a+b 4)иначе (6<7) с:=7-6 (1) ответ (1) II)Цикл сделает 51 шаг соответственно выводит цифру 51 ответ (51)
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