Диалог по теме разговор о пользе утренней гимнастики
Русский язык
Диалог по теме разговор о пользе утренней гимнастики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Привет, ты с утра делаешь зарядку? - Привет, конечно! Я всегда делаю гимнастику утром - Молодец, она очень полезна - Да, разумеется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. Из 60 м ткани сшили 15 одинаковых плащей. Сколько таких плаще?? можно сшить из 100 м такой же ткани. Реши задачу, составл...
Русский язык
Английский язык
У нас много друзей. У его соседа новый шарф. В парке есть бассейн. Те мальчики в ??коле вечером. Этот гусь наш. Переведите пожалуйста.
Русский язык