Диалог по теме разговор о пользе утренней гимнастики

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Диалог по теме разговор о пользе утренней гимнастики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Привет, ты с утра делаешь зарядку? - Привет, конечно! Я всегда делаю гимнастику утром - Молодец, она очень полезна - Да, разумеется
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