Помогите пожалуйста. Из 60 м ткани сшили 15 одинаковых плащей. Сколько таких плаще?? можно сшить из 100 м такой же ткани. Реши задачу, составляя выражение. помогите.

Математика
Помогите пожалуйста. Из 60 м ткани сшили 15 одинаковых плащей. Сколько таких плаще?? можно сшить из 100 м такой же ткани. Реши задачу, составляя выражение. помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 60 м = 15 п 100 м = x п Произведение крайних равно произведению средних: x=100*15/60=1500/60=25 x=25 Можно другим способом: 60/15=4 1 плащ= 4 м ткани 100/4=25 Ответ: 25 плащей.
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