Помогите пожалуйста. Из 60 м ткани сшили 15 одинаковых плащей. Сколько таких плаще?? можно сшить из 100 м такой же ткани. Реши задачу, составляя выражение. помогите.

Математика

Помогите пожалуйста. Из 60 м ткани сшили 15 одинаковых плащей. Сколько таких плаще?? можно сшить из 100 м такой же ткани. Реши задачу, составляя выражение. помогите.

Автор: Гость