У нас много друзей. У его соседа новый шарф. В парке есть бассейн. Те мальчики в ??коле вечером. Этот гусь наш. Переведите пожалуйста.

Английский язык
У нас много друзей. У его соседа новый шарф. В парке есть бассейн. Те мальчики в ??коле вечером. Этот гусь наш. Переведите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We have many friends. His neighbor has a New scarf In park there is a pool those boys at school in the evening. this our goose
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Обчисліть інтеграл зверху 0,5 знизу 0 (1-2)dx
Ответить
Русский язык
Синонимы улитка рубанок скворец
Ответить
Окружающий мир
Как называли школьников во времена советского союза?
Ответить
Русский язык
Три слова из этих четырех имеют общий грамматический признак. Найди лишнее слово. А)стояли Б) у окна В) (к) тихим (звукам) Г) мы
Ответить
Музыка
3 глагола на слова гном
Ответить