У нас много друзей. У его соседа новый шарф. В парке есть бассейн. Те мальчики в ??коле вечером. Этот гусь наш. Переведите пожалуйста.

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У нас много друзей. У его соседа новый шарф. В парке есть бассейн. Те мальчики в ??коле вечером. Этот гусь наш. Переведите пожалуйста.

Автор: Гость