У нас много друзей. У его соседа новый шарф. В парке есть бассейн. Те мальчики в ??коле вечером. Этот гусь наш. Переведите пожалуйста.
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У нас много друзей. У его соседа новый шарф. В парке есть бассейн. Те мальчики в ??коле вечером. Этот гусь наш. Переведите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We have many friends. His neighbor has a New scarf In park there is a pool those boys at school in the evening. this our goose
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