Как называли школьников во времена советского союза?
Окружающий мир
Как называли школьников во времена советского союза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и назывались школьники, ученики. Не каждый школьник был пионером.
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