Добрый день помогите 6 задание

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Добрый день помогите 6 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь-утро Вечер(безуд гласн в корне)-день Добро(безударная гласная в корне слова)- зло Друг(парные звонкие и глухие согл в корне)-враг
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