Помогите решить.сторона ромба равна 24,а острый угол равен 60 градусов Высота ромба опущена из вершины тупого угла делит сторону на два отрезка .Каковы длинны этих отрезков

Геометрия
Помогите решить.сторона ромба равна 24,а острый угол равен 60 градусов Высота ромба опущена из вершины тупого угла делит сторону на два отрезка .Каковы длинны этих отрезков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образуется прямоугольный треугольник,1 угол-60°, второй угол 180°-(90°+60°)=30°.в прямоугольном треугольнике катет лежащий против угла 30° равен половине гиппотенузы 24:2=12,24-12=12, ответ:12,12.
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