0,5(4+x)-0,4(x-3)=2,5 уравнение
Математика
0,5(4+x)-0,4(x-3)=2,5 уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5(4+х)-0,4(х-3)=2,5 2+0,5х-0,4х+1,2=2,5 0,5х-0,4х=2,5-2-1,2 0,1х=-0,7 х=-0,7/0,1 х=-7
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