Одновалентний метал масою 9,2 г повністю прореагував із сульфатною кислотою внасл??док чого виділився водень кількістю речовини 0,2 моль.Визначити метал.Яка маса утвореної солі
Химия
Одновалентний метал масою 9,2 г повністю прореагував із сульфатною кислотою внасл??док чого виділився водень кількістю речовини 0,2 моль.Визначити метал.Яка маса утвореної солі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Me + H2SO4 = Me2SO4 + H2 m(Me)=9.2 M(Me)=x Mol(Me)=9.2/x Пропорция (9.2/x)/2=0.2/1 Решаем её, выходит 23 Сие есть Na
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