Раздилите текст предложения Спиши диктуя по слогам витя и юра друзья они помогают в друг другу мальчики любят играть в шашки сколько предложения тексте докажи как одно предложение нужно отделить от другого

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Раздилите текст предложения Спиши диктуя по слогам витя и юра друзья они помогают в друг другу мальчики любят играть в шашки сколько предложения тексте докажи как одно предложение нужно отделить от другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витя и Юра друзья. Они помогают друг-другу. Мальчики любят играть в шашки. Надо определить смысл предложения. В чем-то говорится об одном, в чем-то об другом, и т.д.
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