Раздилите текст предложения Спиши диктуя по слогам витя и юра друзья они помогают в друг другу мальчики любят играть в шашки сколько предложения тексте докажи как одно предложение нужно отделить от другого

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Раздилите текст предложения Спиши диктуя по слогам витя и юра друзья они помогают в друг другу мальчики любят играть в шашки сколько предложения тексте докажи как одно предложение нужно отделить от другого

Автор: Гость