Сумма двух чисел, одно из которых в 99 раз больше другого, равна 91,964. Найдите эти числа

Математика
Сумма двух чисел, одно из которых в 99 раз больше другого, равна 91,964. Найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -1 число, тогда 99х - 2 число, то: х+99х=91,964 100х=91,964 х=91,964:100=0,91964 первое число 0,91964*99=91,04436 второе число
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