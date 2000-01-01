ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. У ПЕТИ и ВАСИ было поровну денег.Когда ПЕТЯ потратил на покупку к??иг 400р. а ВАСЯ 200р, то у ВАСИ осталось денег в 5 раз больше,чем у ПЕТИ.Сколько денег было у каждого из них вначале?

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. У ПЕТИ и ВАСИ было поровну денег.Когда ПЕТЯ потратил на покупку к??иг 400р. а ВАСЯ 200р, то у ВАСИ осталось денег в 5 раз больше,чем у ПЕТИ.Сколько денег было у каждого из них вначале?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х денег было у каждого х-400 осталось у Пети х-200 осталось у Васи (х-400)×5=х-200 5х-2000=х-200 5х-х=2000-200 4х=1800 х=1800÷4 х=450 изначально у каждого было по 450 рублей
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