ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. У ПЕТИ и ВАСИ было поровну денег.Когда ПЕТЯ потратил на покупку к??иг 400р. а ВАСЯ 200р, то у ВАСИ осталось денег в 5 раз больше,чем у ПЕТИ.Сколько денег было у каждого из них вначале?

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. У ПЕТИ и ВАСИ было поровну денег.Когда ПЕТЯ потратил на покупку к??иг 400р. а ВАСЯ 200р, то у ВАСИ осталось денег в 5 раз больше,чем у ПЕТИ.Сколько денег было у каждого из них вначале?

Автор: Гость