Помогите решить Линейные уравнения y=2x+5 2x+3y=31

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Итак смотри мы выражение 2x+3y=31 запишем так : 2x= 31-3y Затем полученное выражение мы подставляем в уравнение вместо 2x y =2x+5 Т.е получается y= (31-3y) + 5 Потом раскрываем y= 31-3y+5 Переносим y в одну сторону а числа в другую т.е y+3y= 31+5 4y=36 y=9 это и есть ответ. ( знак 3y поменялся потому что при перенесении на другую сторону (=) знак меняется на противоположный)