Посчитайте Сколько лет правил Октавиан Август в чем сходство и отличие его власти от диктатуры Суллы и Цезаря

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Август правил с 27г до н.э. по 14г н.э Правление Августа напоминало диктатуру: несогласных он карал смертью. Впрочем Октавиан формально восстановил власть сената, но на деле он правил единолично , а сенат исполнял его решения. опиралсяю и считался объединителем римскрно рода