Посчитайте Сколько лет правил Октавиан Август в чем сходство и отличие его власти от диктатуры Суллы и Цезаря

История
Посчитайте Сколько лет правил Октавиан Август в чем сходство и отличие его власти от диктатуры Суллы и Цезаря
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Август правил с 27г до н.э. по 14г н.э Правление Августа напоминало диктатуру: несогласных он карал смертью. Впрочем Октавиан формально восстановил власть сената, но на деле он правил единолично , а сенат исполнял его решения. опиралсяю и считался объединителем римскрно рода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите силу тока и сопротивление а также работу за 1 час лампы мощность 270
Ответить
Биология
Как человек начал исправлять свои ошибки перед природой
Ответить
Математика
(c-3)×12=20-4×(c+2) помогите.Зарание спасибо.
Ответить
Математика
Задание три помогите прошу срочно
Ответить
Английский язык
Роднинькие ВЫ ГДЕ?? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 2. Choose tube right Russian version of translation to each of the four fol¬lowing English sentences. Вы...
Ответить