ПЛИЗ ....ПОМОГИТЕ! только пожалуйста напишите конечные дроби и почему они не подходят

Математика
ПЛИЗ ....ПОМОГИТЕ! только пожалуйста напишите конечные дроби и почему они не подходят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/14 = 10 : 14 = 0,714285714285... - бесконечная дробь  141/60 =  2,35   - К 21/75 = 0,28   -  А 255/136= 1,875  -  Л 200/6 = 33,33333... - бесконечная дробь 150/780= 0,1923076923.. - бесконечная дробь 207/920= 0,225 -  Ё 33/375 = 0,088  - В  210/560 = 0,375  - С 13/3000= 0,0043333...- бесконечная дробь Буквы К, А, Л, Ё, В, С У меня получилась СВЁКЛА - это травянистое растение , но точно  не цветок!!!! Может  можно составить какое-то другое название...
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