ПЛИЗ ....ПОМОГИТЕ! только пожалуйста напишите конечные дроби и почему они не подходят

Гость: Гость:

10/14 = 10 : 14 = 0,714285714285... - бесконечная дробь 141/60 = 2,35 - К 21/75 = 0,28 - А 255/136= 1,875 - Л 200/6 = 33,33333... - бесконечная дробь 150/780= 0,1923076923.. - бесконечная дробь 207/920= 0,225 - Ё 33/375 = 0,088 - В 210/560 = 0,375 - С 13/3000= 0,0043333...- бесконечная дробь Буквы К, А, Л, Ё, В, С У меня получилась СВЁКЛА - это травянистое растение , но точно не цветок!!!! Может можно составить какое-то другое название...