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Больного лечат или лечит?
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Больного лечат или лечит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больного лечат, врач лечит
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