Стих на литературу весенний

Гость: Гость:

Ещё в домах пылают печки И поздно солнышко встаёт Ещё у нас по нашей речке Спокойно ходят через лёд; Ещё к сараю за дровами Не проберёшься напрямик И в садике под деревами С метлою дремлет снеговик; Ещё мы все тепло одеты - В фуфайки, в ватные штаны... А всё-таки весны приметы Во всём, во всём уже видны. И в том, как крыши потеплели И как у солнца на виду Капели, падая, запели, Захлопотали, как в бреду. И вдруг дорога стала влажной, А валенки водой полны... И ветер нежный и протяжный Повеял с южной стороны. А воробьи кричат друг дружке Про солнце, про его красу. И все весёлые веснушки Уселись на одном носу...