По сравнению с другими регионами доля городского Европейского Севера(больше,меньше,=)

География
По сравнению с другими регионами доля городского Европейского Севера(больше,меньше,=)
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Гость:
Больше Мурманская обл. занимает 1е место по урбанизации 
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