Уровнять и дрписать реакции SO2+ H2O
Химия
Уровнять и дрписать реакции SO2+ H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2+H2O=H2SO3 здесь уже приравнивать не придется 3SO2 + 2H2O=2H2SO4 + S
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