Три слова из этих четырех имеют общий грамматический признак. Найди лишнее слово. А)стояли Б) у окна В) (к) тихим (звукам) Г) мы

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Три слова из этих четырех имеют общий грамматический признак. Найди лишнее слово. А)стояли Б) у окна В) (к) тихим (звукам) Г) мы

Автор: Гость