Три слова из этих четырех имеют общий грамматический признак. Найди лишнее слово. А)стояли Б) у окна В) (к) тихим (звукам) Г) мы

Русский язык
Три слова из этих четырех имеют общий грамматический признак. Найди лишнее слово. А)стояли Б) у окна В) (к) тихим (звукам) Г) мы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может у окна.Это слово с предлогом))
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