Синонимы улитка рубанок скворец
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Синонимы улитка рубанок скворец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скворец- птица, скворушка. Улитка- моллюск
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