Синонимы улитка рубанок скворец

Русский язык
Синонимы улитка рубанок скворец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скворец- птица, скворушка. Улитка- моллюск 
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