Назови признаки.мяча-по величине,по фопме,по цвету.яблоко-по вкусу,по запаху,по фо??ме.
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Назови признаки.мяча-по величине,по фопме,по цвету.яблоко-по вкусу,по запаху,по фо??ме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мяч-большой, круглый, разноцветный. Яблоко-сладкое, ароматное, круглое
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