На координатной прямой между точками А(2) и В(10) отмечена точка М. Найдите координату точки М, если: а) AM : MB = 1 : 1 б) AM : BM = 3 : 1 С решением, пожалуйста
Математика
На координатной прямой между точками А(2) и В(10) отмечена точка М. Найдите координату точки М, если: а) AM : MB = 1 : 1 б) AM : BM = 3 : 1 С решением, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координата точки М равна 8 М (8). АВ=8 (10-2) По условию АМ (3х) больше МВ (х) в 3 раза. 3х+х = 8 х = 2 АМ = 6 (3*2) Точку А (2) переносим на 6 единиц в право получим М (8)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании,вычисляется по формуле Q=cm(l2-l1), где c- удельная теплоемкость (в дж/к...