На координатной прямой между точками А(2) и В(10) отмечена точка М. Найдите координату точки М, если: а) AM : MB = 1 : 1 б) AM : BM = 3 : 1 С решением, пожалуйста

Математика

На координатной прямой между точками А(2) и В(10) отмечена точка М. Найдите координату точки М, если: а) AM : MB = 1 : 1 б) AM : BM = 3 : 1 С решением, пожалуйста

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