На координатной прямой точки А и А1 симметричны относительно точки Р(1) Если: 1) А(3), 2. А(-2), 3. А(-4), 4. А(5) Найдите координату точки А1

Гость: Гость:

1) A1(-1); Найти очень просто: AP = 3 - 1 = 2, точка А находится правее точки Р, значит, А1 левее Р на такое же расстояние 2. 1 - 2 = -1. Остальные делаются точно также. 2) A1(4); 3) A1(6); 4) A1(-3)