На  кожному  з  5  га  поля , засіяного  соняшником , було  одержано  по  8 ц  насіння , продаж  якого  дав  14000 грн . прибутку . Який  прибуток  дав  1  кг  насіння .  

Математика
На  кожному  з  5  га  поля , засіяного  соняшником , було  одержано  по  8 ц  насіння , продаж  якого  дав  14000 грн . прибутку . Який  прибуток  дав  1  кг  насіння .  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скільки насіння зібрали зі всього поля? 5*8=40 ц 2)який прибуток дав 1 кг? 40ц=4000кг,тому 14000:4000=3,5 грн
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