На кожному з 5 га поля , засіяного соняшником , було одержано по 8 ц насіння , продаж якого дав 14000 грн . прибутку . Який прибуток дав 1 кг насіння .
Математика
На кожному з 5 га поля , засіяного соняшником , було одержано по 8 ц насіння , продаж якого дав 14000 грн . прибутку . Який прибуток дав 1 кг насіння .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скільки насіння зібрали зі всього поля? 5*8=40 ц 2)який прибуток дав 1 кг? 40ц=4000кг,тому 14000:4000=3,5 грн
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