На крючке попался .вы не пробовали? Вещь! А позднее клюнул . Был он колкий словно . С??ину И Сложу . Рыбу маме покажу. Надо вставить слова

Русский язык

На крючке попался .вы не пробовали? Вещь! А позднее клюнул . Был он колкий словно . С??ину И Сложу . Рыбу маме покажу. Надо вставить слова

Автор: Гость