Emma found a wallet on bus last week правильно написоно
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Emma found a wallet on bus last week правильно написоно
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