что такое пролог по литературе?
Литература
что такое пролог по литературе?
Ответ(ы):
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Пролог — вводная часть какого-либо текста, введение, предисловие;
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