На лавочке сидели 6 детей Юта уступил дедушке своё место.Сколько детей теперь сидит на лавочке
Математика
На лавочке сидели 6 детей Юта уступил дедушке своё место.Сколько детей теперь сидит на лавочке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На лавочке сидит пять детей. Так как Юра уступил место дедушке а не ребенку.
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