В магазине привезли 100 кг муки.80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах,по 2 кг в кажлом.Сколько было пакетов с мукой

Математика

В магазине привезли 100 кг муки.80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах,по 2 кг в кажлом.Сколько было пакетов с мукой

Автор: Гость