В магазине привезли 100 кг муки.80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах,по 2 кг в кажлом.Сколько было пакетов с мукой

Математика
В магазине привезли 100 кг муки.80 кг муки было в мешке, а остальная в пакетах,по 2 кг в кажлом.Сколько было пакетов с мукой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 пакетов. 1)100-80=20-былов пакетах. 2)20:2=10-пакетов. Ответ:10пакетов
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