Назовите причины религиозных воин во Франции
История
Назовите причины религиозных воин во Франции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поводом к первой войне послужил Амбуазский заговор и его жестокое подавление Гизами. **************************************************************************** Вторая война началась с того, что Гизы, не удовлетворённые уступками гугенотам, стали подготавливать международный альянс католических держав. Гугеноты во главе с Колиньи отреагировали на это союзом с Елизаветой Английской и протестантским пфальцграфом Вольфгангом Цвайбрюкенским, который привёл на помощь гугенотам 14 000 своих подданных, положив начало традиции вмешательства пфальцграфов во французские гражданские войны, просуществовавшей до конца века.
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