Продолжить предложение)) Межклеточное вещество в составе соеденительных тканей может быть.......

Биология
Продолжить предложение)) Межклеточное вещество в составе соеденительных тканей может быть.......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровь, лимфа,  жировая ткань 
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