Продолжить предложение)) Межклеточное вещество в составе соеденительных тканей может быть.......
Биология
Продолжить предложение)) Межклеточное вещество в составе соеденительных тканей может быть.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровь, лимфа, жировая ткань
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