Когда труд- удовольствие, жизнь хороша! Назовите вид придаточного, найдите главн??е члены предложения, составьте схему предложения
Русский язык
Когда труд- удовольствие, жизнь хороша! Назовите вид придаточного, найдите главн??е члены предложения, составьте схему предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( когда подлежащее(труд) - сказуемое(удовольствие)),[подлеж(жизнь) сказуем(хороша)]
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