СРОЧНО НАДО НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЧТОБЫ Я СДЕЛАЛ ЕСЛИ БЫ УВИДЕЛ БЕЗДОМНУЮ СО??АКУ!!!ПРОСЬБА НАПИСАТЬ А НЕ КОПИРОВАТЬ

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СРОЧНО НАДО НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЧТОБЫ Я СДЕЛАЛ ЕСЛИ БЫ УВИДЕЛ БЕЗДОМНУЮ СО??АКУ!!!ПРОСЬБА НАПИСАТЬ А НЕ КОПИРОВАТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне всегда,очень жалко бездомных собак и других животных. Зачем их бросать, спрашиваю ,я у себя!? Ведь они тоже живые.Тоже едят,дышат, размножаются. Не было бы собак, как бы люди охраняли свои дома, полицейские искали пропавших людей!?Я бы конечно забрал собаку с собой, но еслиб мне не разрешили,я бы всяко ухаживал за ней на улице.Кормил бы её, поил. Хотелось бы конечно найти ей нового хорошего хозяина. Но можно сдать в приюя,но не что не заменит ласку любимого хозяина!
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