СРОЧНО НАДО НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЧТОБЫ Я СДЕЛАЛ ЕСЛИ БЫ УВИДЕЛ БЕЗДОМНУЮ СО??АКУ!!!ПРОСЬБА НАПИСАТЬ А НЕ КОПИРОВАТЬ

Гость: Гость:

Мне всегда,очень жалко бездомных собак и других животных. Зачем их бросать, спрашиваю ,я у себя!? Ведь они тоже живые.Тоже едят,дышат, размножаются. Не было бы собак, как бы люди охраняли свои дома, полицейские искали пропавших людей!?Я бы конечно забрал собаку с собой, но еслиб мне не разрешили,я бы всяко ухаживал за ней на улице.Кормил бы её, поил. Хотелось бы конечно найти ей нового хорошего хозяина. Но можно сдать в приюя,но не что не заменит ласку любимого хозяина!