5 причин иметь друга по переписки
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5 причин иметь друга по переписки
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Гость:
1.Интересно общаться. 2. никогда не бывает скучно. 3. есть хороший собеседник. 4. можно делиться секретами. 5. Ты больше узнаешь о людях.
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