Помогите побыстрее Спасибо

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Доля наділяє царство рабам, полоненим,тільки щасливців таких менше, ніж білих ворон».
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