Помогите побыстрее Спасибо

Українська мова
Помогите побыстрее Спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Доля наділяє царство рабам,  полоненим,тільки щасливців таких менше,  ніж білих ворон».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5 предложений со словарными словами о спорте
Ответить
Алгебра
Сократите дробь 18u^2/30u^2+18vu
Ответить
Русский язык
Составьте со словами авария биология версия комедия линия название поэзия порция следствие сощвездие условие употрибив сущ в д ательном и предложно...
Ответить
История
Первая половина 19в. богата рассуждениями в российском обществе на тему"Человек и ??ласть". НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ТЕМУ "ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ"
Ответить
Английский язык
Complete the sentences by filling in adjectives or adverbs. 1. I don`t like to get up ____ in the morning. I`m not an___ bird. 2. Speak___ , pl...
Ответить