На левой части участка средний урожай малины 4кг с куста на правый 3.25 кг с куста, на всем участке вместе средний урожай малины 3.6кг с куста. Сколько кустов растет слева и сколько справа, если известно что вместе их больше 30...
Математика
На левой части участка средний урожай малины 4кг с куста на правый 3.25 кг с куста, на всем участке вместе средний урожай малины 3.6кг с куста. Сколько кустов растет слева и сколько справа, если известно что вместе их больше 30 и меньше 50 ? нужно именно решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кустов слева и у - справа. Урожай слева 4х, справа 3,25у, общий урожай - 3,6(х+у) 4х+3,25у = 3,6х+3,6у 0,4х=0,35у, умножим на 20. 8х=7у. х должно делиться на 7, а у - на 8. х=7/8 у. 30<y+7/8 y<50 30<15/8 y <50 240<15y<400 16<y<80/3 . у должно делиться на 8, такое число в неравенстве одно. у=24. х=7/8 *24 = 21. Слева 21, справа 24 куста.
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