На левой части участка средний урожай малины 4кг с куста на правый 3.25 кг с куста, на всем участке вместе средний урожай малины 3.6кг с куста. Сколько кустов растет слева и сколько справа, если известно что вместе их больше 30...

Математика

На левой части участка средний урожай малины 4кг с куста на правый 3.25 кг с куста, на всем участке вместе средний урожай малины 3.6кг с куста. Сколько кустов растет слева и сколько справа, если известно что вместе их больше 30 и меньше 50 ? нужно именно решение!

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